В Прикамье экс-замминистра, расстрелявший лаек, отделался штрафом

В Прикамье окончено рассмотрение дела о гибели нескольких лаек в охотхозяйстве "Глухарь", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее в одной из групп "ВКонтакте" появился пост о том, что 15 сентября в охотхозяйстве "Глухарь", что в Горнозаводском районе Прикамья, его владелец и бывший замминистра промышленности региона Виктор Усенко якобы расстрелял четырех лаек, а рядом находился районный охотовед Виктор Козлов. В краевом минприроды заявили, что "случившееся – вопиющий случай человеческой жестокости", а Усенко с начала 2017 г. в правительстве Пермского края не работает. Дело возбуждено по факту случившегося, по статье "Жестокое обращение с животными". Позже Козлова уволили из краевого минприроды.

Хозяин пострадавших животных Ярослав Баронников рассказал на своей странице в соцсети, что Усенко "выплатил в досудебном порядке в присутствии следователя и адвоката материальный ущерб, ранее заявленный в полиции".

"Это стоимость собак, согласно заключению эксперта-кинолога, 500 тыс. руб. Также он компенсировал моральный вред в 200 тыс. руб. и судебные издержки. Он ранее не судим, отличная характеристика. Все это – смягчающие обстоятельства. Поэтому, чтобы дело дошло до суда, я согласился на судебный штраф. Все деньги, перечисленные людьми на адвоката, и 200 тыс. руб. за моральный вред будут направлены на помощь животным и больным детям. Весь детальный отчет будет опубликован позже", - отметил Баронников.