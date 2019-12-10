26 Сентября 2020
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МУП Спецавтобаза, пикет из-за невыплаты зарплаты (2019) | Фото: Накануне.RU

"Мы не являемся их работодателями": "Спецавтобаза" прокомментировала невыплату зарплат мусорщикам

Региональный мусорный оператор "Спецавтобаза" прокомментировал пикеты рабочих в Екатеринбурге.

Как ранее сообщало Накануне.RU, с утра работники, занимающиеся утилизацией мусора, протестуют из-за четырех месяцев невыплат зарплаты. При этом мужчины адресуют свои претензии именно "Спецавтобазе". В комментарии журналисту Накануне.RU пресс-служба МУПа заявила, что не является их работодателем.

"Нам известно, что в МО "город Алапаевск" оператор по транспортированию привлекал к оказанию услуг местную компанию. При этом у ЕМУП "Спецавтобаза" не было и нет договорных отношений с данной организацией, предприятие не выступает в качестве работодателя для работников данной организации", - отметили в пресс-службе регионального оператора.

Один из пикетчиков действительно является сотрудником мусорной организации ООО "Алапаевская транспортно-энергетическая компания".

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"Мы не являемся их работодателями": "Спецавтобаза" прокомментировала невыплату зарплат мусорщикам

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Теги: спецавтобаза, долги по зарплате



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