26 Сентября 2020
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В Екатеринбурге прошли соревнования среди водителей грузовиков (2010) | Фото: Накануне.RU

Более 100 рабочих требуют зарплату от мусорного оператора на Урале

Сегодня в Екатеринбурге прошли три одиночных пикета рабочих, требующих зарплату от ЕМУП "Спецавтобаза", передает корреспондент Накануне.RU.

Работники утверждают, что уже несколько месяцев им не выплачивают зарплату. По словам выступившего с одиночным пикетом водителя Сергея из Алапаевска, деньги не получили около 100 человек, они обращались в прокуратуру, однако результата это не дало.

МУП Спецавтобаза, пикет из-за невыплаты зарплаты(2019)|Фото: Накануне.RU

Пикетчики просят вмешаться в эту ситуацию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Общая сумма долгов в настоящее время неизвестна.

В ЕМУПе Накануне.RU заявили, что предприятие не является работодателем протестующих.

Напомним, "Спецавтобаза" выступает региональным оператором "мусорной реформы" в Восточной зоне Свердловской области. Ранее мы писали, что прокуратура находила нарушения в деятельности МУПа, а ФАС указывала на завышенные тарифы. Также мы писали о долгах "Спецавтобазы" перед ЧОПом.

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Более 100 рабочих требуют зарплату от мусорного оператора на Урале

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Теги: спецавтобаза, долги по зарплате



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Развитие сюжета:

Ранее 10.12.2019 09:22 Мск "Мы не являемся их работодателями": "Спецавтобаза" прокомментировала невыплату зарплат мусорщикам

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