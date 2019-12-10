Более 100 рабочих требуют зарплату от мусорного оператора на Урале

Сегодня в Екатеринбурге прошли три одиночных пикета рабочих, требующих зарплату от ЕМУП "Спецавтобаза", передает корреспондент Накануне.RU.

Работники утверждают, что уже несколько месяцев им не выплачивают зарплату. По словам выступившего с одиночным пикетом водителя Сергея из Алапаевска, деньги не получили около 100 человек, они обращались в прокуратуру, однако результата это не дало.

Пикетчики просят вмешаться в эту ситуацию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Общая сумма долгов в настоящее время неизвестна.

В ЕМУПе Накануне.RU заявили, что предприятие не является работодателем протестующих.

Напомним, "Спецавтобаза" выступает региональным оператором "мусорной реформы" в Восточной зоне Свердловской области. Ранее мы писали, что прокуратура находила нарушения в деятельности МУПа, а ФАС указывала на завышенные тарифы. Также мы писали о долгах "Спецавтобазы" перед ЧОПом.