В Югре деньги дольщиков будут поступать на счета эскроу, застройщик получит их только после сдачи дома

На заседании думы Югры приняты поправки прокурора округа Евгения Ботвинкина. Он предложил застраховать дольщиков от потери денег в результате деятельности недобросовестных застройщиков, передает корреспондент Накануне.RU. Как и вся Россия, Югра переходит на использование эскроу-счетов, причем поучаствовать в долевке сможет и материнский капитал.

Документ разрешает полностью или частично направлять Югорский семейный капитал на оплату по договору долевого строительства на счет эскроу. Покупатель квартиры платит деньги не напрямую застройщику, а переводит их на специальный застрахованный счет в банке. Застройщик получит их только после ввода дома в эксплуатацию.

Это позволит расширить возможности использования материнского капитала за счет бюджета автономного округа гражданами, имеющими детей, а также обезопасить их от рисков, связанных с неисполнением недобросовестными застройщиками условий, предусмотренных договором участия в долевом строительстве. Депутаты приняли предложенные прокурором поправки. В первом чтении "за" проголосовали 38 депутатов, во втором – 37.

Депутат от ЛДПР Виктор Сысун отметил, что, несмотря на работу власти, митинги в Сургуте и Нефтеюганске говорят о том, что руководство региона недостаточно ведет разъяснительную работу. Заместитель губернатора Югры Андрей Зобинцев отметил, что "по дольщикам из Нефтеюганска все решения найдены, а на митинг дольщики вышли, потому что хотели еще раз привлечь внимание к проблеме".

"По каждому объекту, включая нефтеюганский, найдены решения, они разные. Чтобы восстановить права дольщиков по Нефтеюганску, надо инициировать банкротство застройщика, мэрия этим займется. Стоит согласиться со справедливой критикой, возможно, мы не так что-то объясняем. Я возглавляю рабочую группу, куда входят дольщики, присоединяйтесь. Если мы говорим о проблемных объектах в Сургуте, мы – единственный субъект, который работает не только по федеральным законам. Из 14 объектов по 8 приняты решения, и по ним нет федеральных законов", – сказал Зобинцев.

Депутат от "СР" Михаил Сердюк отметил, что, несмотря на решение проблем, обманутые дольщики будут выражать недовольство до момента въезда в квартиру.

"Работа со счетами эскроу снимает эти проблемы, но разъяснительная работа имеет низкий КПД – люди перед покупкой квартиры сами не интересуются, кто застройщик", – сказал Сердюк.