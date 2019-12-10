Лидеры "нормандской четверки" договорились о полном прекращении огня на линии соприкосновения ДНР и Украины

Переговоры в "нормандском" формате в Париже, где встречались лидеры России, Украины, Франции и Германии, длились около 5,5 часов. Также был перерыв на отдельную двустороннюю встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как сообщает сайт Кремля, итоговую пресс-конференцию открыл хозяин площадки, президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, тот факт, что встреча проходит в столице Франции, уже сам по себе по многим причинам является результатом, который позволит с уверенностью смотреть в будущее, несмотря на отсутствие серьезных подвижек уже в течение многих лет.

"Речь идет о первой встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским после избрания украинского президента в апреле этого года. И по этому поводу я хотел бы отдельно отметить политическую отвагу и решимость Зеленского", - отметил Макрон.

Меркель отметила, что поговорила с Зеленским о том, что многое не было реализовано.

"Что касается Луганска и разведения сторон, все, кто знает детали, понимают, что нужно улучшить качество жизни людей, которые проживают на этих территориях. Сегодня мы обсуждали разные темы, в частности применение "формулы Штайнмайера". И мы очень многое хотим сделать в украинском вопросе. От имени Германии я хотела бы сказать, что мы обсуждаем различные процессы, в частности вопросы особого статуса регионов Украины", - сказала канцлер Германии.

Владимир Зеленский сказал, что стороны пытаются достичь мира на Украине.

"Это была встреча между четырьмя лидерами. Хочу с уверенностью заявить, что я представлял Украину, но я был не один, поскольку все украинцы были со мной, и я чувствовал их поддержку. Со своей стороны я чувствую стремление к справедливости и миру в моей стране. Да, это непросто, это долгий путь. Довольно долго длилась наша встреча, но все проходило в очень конкретном ключе. Важно было не только обсудить все вопросы повестки дня, важно было договориться о конкретных шагах и сроках их выполнения, а также достичь соглашения по их соблюдению всеми участниками", - сказал Зеленский.

По словам президента Украины, стороны обсудили очень важные моменты, в частности - это полное, окончательное прекращение огня до конца 2019 года.

"Мы обсудили вопрос контроля соблюдения режима прекращения огня, который, на наш взгляд, является частью процесса. Мы напомнили в очередной раз важность обеспечения допуска миссии ОБСЕ на всей территории. Мы также настаивали на необходимости расширения мандата ОБСЕ в целях круглосуточного наблюдения за соблюдением режима прекращения огня", - отметил украинский лидер.

Зеленский отметил, что несколько раз возвращался к необходимости обеспечения вывода всех иностранных вооруженных формирований, а также настаивал на полном разоружении регионов Донецка и Луганска.

"Я настаиваю на том, чтобы выборы на спорных территориях проводились по законодательству Украины и с соблюдением норм ОБСЕ. Остаются вопросы, которые нам в настоящий момент не удалось еще решить. И мы обязательно должны это сделать в будущем и сделаем это. Я убежден, что у нас это получится вместе", - пояснил президент Украины.

Президент России Владимир Путин выступил последним. Он подчеркнул, говоря о ДНР и ЛНР, что необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, создать максимально комфортные условия для скорейшего, без многочасовых очередей прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне.

"Давайте не будем забывать здесь о простых людях, которые там живут, и все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас", - пояснил Путин.