КГК начала выплачивать миллиардные долги Газпрому после встречи Шумкова с Миллером

Руководство "Курганской генерирующей компании" начало погашать свои миллиардные долги перед "Газпром межрегионгаз Курган".

Как пишет портал "SM News", из 766 млн руб. по искам выплачено уже 382 млн руб.

Оставшиеся средства - это 384 млн руб. будут выплачены до конца 2019 года.

22 ноября губернатор Курганской области Вадим Шумков встречался с главой Газпрома Алексеем Миллером. Они обсудили планы по газификации Курганской области. Вероятно, вопрос долгов "Курганской генерирующей компании" на встрече также поднимался.

Ранее Накануне.RU стало известно, что курганские структуры уральских энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова задолжали газовикам деньги за поставленные ресурсы. Компании, подконтрольные бизнесменам, предположительно, задолжали компании "Газпром межрегионгаз Курган" уже 1,4 млрд руб. (большая часть долга приходится на "Курганскую генерирующую компанию", при этом срок формирования задолженности выяснить не удалось, предположительно, это 3-4 года), в то время как общий долг Курганской области составляет не многим более 1,5 млрд руб. Газовики исправно поставляли "голубое топливо" для ТЭЦ и котельных энергетиков, но денег не получали.

В "Курганской генерирующей компании" официальный запрос нашего агентства, так же как и в ситуации с "Газпром межрегионгаз Курган", остался без ответа.