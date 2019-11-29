В "Газпром межрегионгаз Курган" отказались комментировать миллиардную задолженность перед ними компании уральских энергоолигархов

Сотрудница пресс-службы ООО "Газпром межрегионгаз Курган" Светлана Хорошаева составила отписку в ответ на официальный запрос Накануне.RU с просьбой прокомментировать долги Курганской генерирующей компании перед газоснабжающей организацией.

Ответ на запрос был отправлен без печатей и подписей - из этого можно сделать вывод, что сия "филькина грамота", возможно, не была рассмотрена руководством компании.

"В связи с тем, что запрос поступил в адрес компании постфактум (публикация появилась на ленте агентства в 14.10 мск, запрос был направлен в 19.05 местного времени), ООО "Газпром межрегионгаз Курган" не считает возможным комментировать данный материал, основанный на информации неназванных (анонимных) источников автора", - сообщается в документе, который подписан в обычном текстовом варианте пресс-службой ООО "Газпром межрегионгаз Курган".

По какой причине в ответе нет ни подписи, ни печати организации - непонятно.

Ранее Накануне.RU стало известно, что курганские структуры уральских энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова задолжали газовикам деньги за поставленные ресурсы. Компании, подконтрольные бизнесменам, предположительно, задолжали компании "Газпром межрегионгаз Курган" уже 1,4 млрд руб. (большая часть долга приходится на "Курганскую генерирующую компанию", при этом срок формирования задолженности выяснить не удалось, предположительно, это 3-4 года), в то время как общий долг Курганской области составляет не многим более 1,5 млрд руб. Газовики исправно поставляли "голубое топливо" для ТЭЦ и котельных энергетиков, но денег не получали.

В "Курганской генерирующей компании" официальный запрос нашего агентства, так же как и в ситуации с "Газпром межрегионгаз Курган", остался без ответа.