Предъявлено обвинение высокопоставленному тюменскому силовику, обложившему "данью" подчиненных

Следователи предъявили обвинение начальнику управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления УМВД по Тюменской области Виталию Шундрику, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

Напомним, силовик попал пол "уголовку" 27 ноября.

По версии следствия, он в августе – сентябре 2017 г. приказал подчиненным подать рапорты на оказание материальной помощи. Полученные подчиненными премии должны были пойти на финансирование конкурса "Лучший по профессии". Позже подчиненные передали начальнику 182 тыс. руб., часть из которых пошла на организацию банкета, остальные он оставил себе.

В ноябре – декабре того же года силовик собрал с шести подчиненных по 5 тыс. руб. и оставил себе полученные деньги.

Полицейскому предъявлено обвинение, вину он признал.

Напомним, ранее уголовное дело возбудили против бывшего главы областного УМВД Юрия Алтынова. Генерал-майор арестован.