13 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Высокопоставленный полицейский в Тюменской области попал под "уголовку" за сбор денег с подчиненных

В Тюмени высокопоставленный силовик попал под "уголовку" – ему вменяют сбор денег с подчиненных на проведение мероприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

Пресс-секретарь областного управления МВД Светлана Новик сообщила Накануне.RU, что сотрудниками управления собственной безопасности областного УМВД установлена возможная причастность главы одного из подразделений к незаконным действиям. Материалы переданы в областное СУ СКР, сотрудники которого возбудили уголовное дело.

Информированный источник сообщил Накануне.RU, что подозреваемый – начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления областного УМВД полковник Виталий Шундрик – собрал с подчиненных 100 тыс. руб. "на проведение мероприятия".

Напомним, ранее уголовное дело возбудили против бывшего главы областного УМВД Юрия Алтынова. Генерал-майор арестован.

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Высокопоставленный полицейский в Тюменской области попал под "уголовку" за сбор денег с подчиненных

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Теги: сбор денег, уголовное дело



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Развитие сюжета:

Ранее 29.11.2019 16:13 Мск Предъявлено обвинение высокопоставленному тюменскому силовику, обложившему "данью" подчиненных

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