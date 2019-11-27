Высокопоставленный полицейский в Тюменской области попал под "уголовку" за сбор денег с подчиненных

В Тюмени высокопоставленный силовик попал под "уголовку" – ему вменяют сбор денег с подчиненных на проведение мероприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

Пресс-секретарь областного управления МВД Светлана Новик сообщила Накануне.RU, что сотрудниками управления собственной безопасности областного УМВД установлена возможная причастность главы одного из подразделений к незаконным действиям. Материалы переданы в областное СУ СКР, сотрудники которого возбудили уголовное дело.

Информированный источник сообщил Накануне.RU, что подозреваемый – начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления областного УМВД полковник Виталий Шундрик – собрал с подчиненных 100 тыс. руб. "на проведение мероприятия".

Напомним, ранее уголовное дело возбудили против бывшего главы областного УМВД Юрия Алтынова. Генерал-майор арестован.