В Перми снесли крест, установленный на месте строительства еврейского центра

В Перми снесли высокий деревянный православный крест, установленный на месте строительства еврейского центра, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 28 августа комиссия по землепользованию и застройке администрации Перми рекомендовала главе города Дмитрию Самойлову разрешить еврейской общине строить свой центр, против которого ранее выступали местные жители.

Как сообщало Накануне.RU, пермские хасиды пытаются построить синагогу на протяжении нескольких лет. Во времена экс-губернатора Басаргина, "Хабад Любавич" едва не получила под проект участок на Разгуляе, в зоне деловой застройки. После протестов проект перенесли в Дзержинский район. Против строительства центра выступили местные жители. Здание с синагогой община планирует построить в Дзержинском районе, на ул. Энгельса, 25. Проект предусматривает возведение на участке в 0,64 га 3-4-этажного здания общей площадью в 4,5 тыс. "квадратов". Публичные слушания должны были состояться в феврале, однако их отменили. 12 августа они все-таки состоялись. На слушаниях присутствовала группа православных пермяков, которая и установила крест. Высота сооружения – 3,5 м, у основания он укреплен камнями.

Местный активист Роман Юшков рассказал Накануне.RU, что крест снесли неизвестные. Об этом стало известно еще в начале недели, однако инициаторы установки религиозного символа пытались выяснить, кто убрал крест, поэтому не предавали случившееся огласке.

"Ждем комментариев от епархии и полиции", - сказал Юшков.