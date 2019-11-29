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Происшествия Челябинская область
уголовное дело (2016) | Фото: yaostrov.ru

На Южном Урале прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на чиновников районной мэрии

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Верхнеуральского района по факту превышения должностных полномочий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в 2018 году суд удовлетворил требования прокурора о расторжении договоров найма непригодного для проживания жилья с четырьмя лицами из числа детей-сирот и предоставлении им пригодного жилья.

Обязанность по повторному приобретению жилья была возложена судом на администрацию района за счет собственных средств, поскольку предоставленные муниципалитету средства федерального и областного бюджетов были потрачены неэффективно.

Мэрия приобрела другое жилье, однако сделано это было за счет субвенций областного бюджета.

Сейчас материалы проверки направлены в органы СУ СК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц района.

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На Южном Урале прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на чиновников районной мэрии

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Теги: прокуратура, уголовное дело, чиновник, жилье,



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Развитие сюжета:

Ранее 29.11.2019 15:20 Мск В Челябинской области на чиновников мэрии района возбудили "уголовку" по превышению полномочий

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