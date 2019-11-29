На Южном Урале прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на чиновников районной мэрии

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Верхнеуральского района по факту превышения должностных полномочий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в 2018 году суд удовлетворил требования прокурора о расторжении договоров найма непригодного для проживания жилья с четырьмя лицами из числа детей-сирот и предоставлении им пригодного жилья.

Обязанность по повторному приобретению жилья была возложена судом на администрацию района за счет собственных средств, поскольку предоставленные муниципалитету средства федерального и областного бюджетов были потрачены неэффективно.

Мэрия приобрела другое жилье, однако сделано это было за счет субвенций областного бюджета.

Сейчас материалы проверки направлены в органы СУ СК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц района.