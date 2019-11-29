В Челябинской области на чиновников мэрии района возбудили "уголовку" по превышению полномочий

В Челябинской области после требования прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело на чиновников города Верхнеуральска.

Сотрудники администрации в 2014-2016 годах четырем детям-сиротам купили непригодное для проживания жилье, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В прошлом году прокуратура заявила иск и суд по нему обязал администрацию купить новое и пригодное для проживания жилье. Деньги на покупку должны были быть выделены из бюджета муниципалитета, так как средства, потраченные в первый раз, были признаны как неэффективное расходование денег бюджета.

В итоге, квартиры были приобретены, однако на деньги бюджета Челябинской области.

Сейчас следователи СК устанавливают конкретных чиновников, которые допустили подобное.