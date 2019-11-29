Строительство автомобильного моста из России в Китай завершили в Благовещенске

В Благовещенске завершили строительство автомобильного моста через реку Амур, который ведет из России в Китай. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Губернатор региона Василий Орлов отметил, что начался процесс оформления документов.

Строительство моста через реку Амур началось 18 декабря 2016 года. В мае текущего года была завершена стыковка российской и китайской частей моста. Ввод сооружения в эксплуатацию ожидается весной 2020 года.