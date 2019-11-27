13 Сентября 2020
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болельщики ФК Локомотив (2019) | Фото: Накануне.RU

"Локомотив" лишился всех шансов на выход в весеннюю стадию еврокубков

Московский "Локомотив" не сумел пробиться в весеннюю стадию еврокубков.

Как передает корреспондент Накануне.RU, во вторник в матче 5-го тура Лиги чемпионов "Локо" дома проиграл немецкому "Байеру" со счетом 0:2. В начале встречи случился автогол от Рифата Жемалетдинова, а на 54-й минуте за "аспириновых" забил Свен Бендер.

Благодаря победе "Байер" поднялся на третье место в турнирной таблице группы D. "Локомотив" оказался на четвертом месте и уже никак не сможет обойти немцев по результатам личных встреч.

Таким образом, команда Юрия Семина потеряла все шансы не только на плей-офф ЛЧ, но на третье место, дающее право выйти в весеннюю стадию Лиги Европы.

Сегодня свой матч в Лиге чемпионов проведет еще один российский клуб - питерский "Зенит". Команда на своем стадионе примет французский "Лион".

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"Локомотив" лишился всех шансов на выход в весеннюю стадию еврокубков

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Теги: Локомотив, Байер, ЛЧ, еврокубки



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