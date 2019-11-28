14 Сентября 2020
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Спорт Северо-Западный ФО В России
Игроки &quot;Зенита&quot; Артём Дзюба и Ярослав Ракицкий в матче против &quot;Лиона&quot; в Лиге чемпионов (2019) | Фото: twitter.com/zenit_spb

"Зенит" победил "Лион" в Лиге чемпионов и вернулся на второе место в группе

Футбольный клуб "Зенит" накануне в Санкт-Петербурге одержал победу над французским "Лионом" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов UEFA.

Домашняя встреча завершилась со счётом 2:0, отличились Артём Дзюба и Магомед Оздоев.

После пяти проведённых игр в активе сине-бело-голубых 7 очков, столько же и у "Лиона". В ещё одном матче группы "РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Бенфикой" (2:2), команды набрали 10 и 4 очка соответственно.

Таким образом, перед последним матчем в группе известно, что "Зенит" может занять как второе, так и третье или четвёртое место. Всё решится в последних матчах.

10 декабря "Зенит" сыграет на выезде с "Бенфикой", "Лион" дома примет "РБ Лейпциг".

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"Зенит" победил "Лион" в Лиге чемпионов и вернулся на второе место в группе

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Теги: Зенит, Лион, Лига чемпионов, плей-офф



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