"Зенит" победил "Лион" в Лиге чемпионов и вернулся на второе место в группе

Футбольный клуб "Зенит" накануне в Санкт-Петербурге одержал победу над французским "Лионом" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов UEFA.

Домашняя встреча завершилась со счётом 2:0, отличились Артём Дзюба и Магомед Оздоев.

После пяти проведённых игр в активе сине-бело-голубых 7 очков, столько же и у "Лиона". В ещё одном матче группы "РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Бенфикой" (2:2), команды набрали 10 и 4 очка соответственно.

Таким образом, перед последним матчем в группе известно, что "Зенит" может занять как второе, так и третье или четвёртое место. Всё решится в последних матчах.

10 декабря "Зенит" сыграет на выезде с "Бенфикой", "Лион" дома примет "РБ Лейпциг".