Либералы Армении обвинили Россию в геноциде украинцев
В столице Армении состоялась конференция, приуроченная к последней субботе ноября, считающейся на Украине днём памяти жертв "голодомора". Мероприятие проводилось под эгидой посольства Украины и Федерации украинцев Армении.
Выступавшие там политики и эксперты сочли трагические события 1932-1933 гг. геноцидом и даже заявили о необходимости обоюдного признания двумя странами "голодомора" и геноцида армян.
Как сообщает сайт epress.am, сопредседатель Европейской партии Армении Тигран Хмзалян заявил: "Именно Украина является для европейски мыслящих армян ориентиром борьбы против империализма и колониализма, от которого страдают наши народы".
Политолог Рубен Меграбян сказал, что подобная конференция впервые проходит в публичном месте - в центре армянской столицы. По мнению политолога, это начало выработки политики армянского государства к историческому событию, которое сам Меграбян считает "государственным террором в отношении украинского народа".
Среди выступавших был и лидер объединения "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян, впервые услышавший о "голодоморе" в 20 лет от сокамерников-украинцев.
В общем, в центре столицы государства-члена ОДКБ и ЕАЭС собралась весьма интересная публика.
И.о. первого секретаря ЦК Коммунистической партии Армении Ерджаник Казарян в беседе с Накануне.RU назвал участников конференции "явными русофобами, которые всеми силами пытаются отделить Армению от России". По мнению Ерджаника Казаряна, подобные силы финансируются из западных фондов, в том числе из Фонда Сороса, и рассказывают историю с выгодной для себя точки зрения, а не основываясь на фактах.
В то же время сама конференция осталась малозаметной. "По телевизору это не освещали. Хотя стоит беспокоиться", - отметил Ерджаник Казарян.
Напомним, украинские дипломаты ведут подобную пропаганду и в других постсоветских странах, например в Казахстане.