Либералы Армении обвинили Россию в геноциде украинцев

В столице Армении состоялась конференция, приуроченная к последней субботе ноября, считающейся на Украине днём памяти жертв "голодомора". Мероприятие проводилось под эгидой посольства Украины и Федерации украинцев Армении.

Выступавшие там политики и эксперты сочли трагические события 1932-1933 гг. геноцидом и даже заявили о необходимости обоюдного признания двумя странами "голодомора" и геноцида армян.

Как сообщает сайт epress.am, сопредседатель Европейской партии Армении Тигран Хмзалян заявил: "Именно Украина является для европейски мыслящих армян ориентиром борьбы против империализма и колониализма, от которого страдают наши народы".

Политолог Рубен Меграбян сказал, что подобная конференция впервые проходит в публичном месте - в центре армянской столицы. По мнению политолога, это начало выработки политики армянского государства к историческому событию, которое сам Меграбян считает "государственным террором в отношении украинского народа".

Среди выступавших был и лидер объединения "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян, впервые услышавший о "голодоморе" в 20 лет от сокамерников-украинцев.

В общем, в центре столицы государства-члена ОДКБ и ЕАЭС собралась весьма интересная публика.

И.о. первого секретаря ЦК Коммунистической партии Армении Ерджаник Казарян в беседе с Накануне.RU назвал участников конференции "явными русофобами, которые всеми силами пытаются отделить Армению от России". По мнению Ерджаника Казаряна, подобные силы финансируются из западных фондов, в том числе из Фонда Сороса, и рассказывают историю с выгодной для себя точки зрения, а не основываясь на фактах.

В то же время сама конференция осталась малозаметной. "По телевизору это не освещали. Хотя стоит беспокоиться", - отметил Ерджаник Казарян.

Напомним, украинские дипломаты ведут подобную пропаганду и в других постсоветских странах, например в Казахстане.