Либералы Армении обвинили Россию в геноциде украинцев

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР За рубежом
(2019) | Фото: epress.am

Либералы Армении обвинили Россию в геноциде украинцев

В столице Армении состоялась конференция, приуроченная к последней субботе ноября, считающейся на Украине днём памяти жертв "голодомора". Мероприятие проводилось под эгидой посольства Украины и Федерации украинцев Армении.
Читайте также:

Выступавшие там политики и эксперты сочли трагические события 1932-1933 гг. геноцидом и даже заявили о необходимости обоюдного признания двумя странами "голодомора" и геноцида армян.

Как сообщает сайт epress.am, сопредседатель Европейской партии Армении Тигран Хмзалян заявил: "Именно Украина является для европейски мыслящих армян ориентиром борьбы против империализма и колониализма, от которого страдают наши народы".

Политолог Рубен Меграбян сказал, что подобная конференция впервые проходит в публичном месте - в центре армянской столицы. По мнению политолога, это начало выработки политики армянского государства к историческому событию, которое сам Меграбян считает "государственным террором в отношении украинского народа".

Среди выступавших был и лидер объединения "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян, впервые услышавший о "голодоморе" в 20 лет от сокамерников-украинцев.

В общем, в центре столицы государства-члена ОДКБ и ЕАЭС собралась весьма интересная публика.

И.о. первого секретаря ЦК Коммунистической партии Армении Ерджаник Казарян в беседе с Накануне.RU назвал участников конференции "явными русофобами, которые всеми силами пытаются отделить Армению от России". По мнению Ерджаника Казаряна, подобные силы финансируются из западных фондов, в том числе из Фонда Сороса, и рассказывают историю с выгодной для себя точки зрения, а не основываясь на фактах.

В то же время сама конференция осталась малозаметной. "По телевизору это не освещали. Хотя стоит беспокоиться", - отметил Ерджаник Казарян.

Напомним, украинские дипломаты ведут подобную пропаганду и в других постсоветских странах, например в Казахстане.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Либералы Армении обвинили Россию в геноциде украинцев

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Армения, Россия, Украина, Казарян



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети