Врачи показали первый результат операции "девочки-бэтмена" с огромным родимым пятном

Краснодарские врачи-онкологи показали результаты первой серии операций по удалению новообразования с лица шестимесячной пациентки из США.

"Удалена часть новообразование на лбу пациентки, ее доля составляет порядка 1/8 площади всего новообразование. Медицинскую повязку с этой области сняли, процесс заживления тканей идет хорошо", - рассказал ТАСС коммерческий директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.

Ранее сообщалось, что краснодарские онкологи планируют провести от шести до восьми операций, на лечение потребуется порядка полутора лет. Сейчас угрозы перерождения новообразования в раковое нет.

Американские врачи отказались делать операции маленькой Луне, дочке Кэрол Феннер. А вот краснодарские специалисты согласились. Собрав денег на поездку и операцию, Кэрол перебралась с дочкой в Россию минувшей осенью.

В России тоже есть дети с подобными образованиями. Так, недавно стало известно о годовалой девочке из Кургана, 80% тела которой покрывает родимое пятно. В родном городе ребенку помочь не готовы, в Израиле и Краснодаре семье выставили слишком большой счет. Обещали помочь петербургские врачи, сейчас родители собирают деньги на поездку в северную столицу. Между тем, мать ребенка рассказала, что дочку отказались крестить в одной из местных церквей, испугавшись "заразности" родимого пятна.