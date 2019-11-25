В Кургане отказались крестить девочку с большим родимым пятном: "Мы не знаем, заразно ли это"

В Кургане полугодовалую девочку отказались покрестить, испугавшись ее большого родимого пятна.

Мать девочки с необычно большим невусом (занимает 80% тела) Мария Х. рассказывает, что хотела крестить дочку, но в одном из храмов батюшка испугался – а вдруг ребенок заразный? Потом ребенка предложили покрестить в частном порядке, чтобы никто не видел.

"Мы пришли и хотели предварительно узнать время. Я просто показала батюшке фотографию ребёнка. На что был ответ: "Крестить мы не будем. Мы не знаем, заразно ли это и как родители другие отреагируют". Потом он предложил нам индивидуальное крещение. Мы даже не знали, что такое бывает. Они говорят: "Придёте отдельно, мы вас покрестим за отдельную плату". Но это стоит 4 тысячи. Я считаю, что за крещение платить такие деньги нет необходимости тогда. Мы решили пока отложить.

Когда уже всё было опубликовано в соцсетях и СМИ, мне позвонили и попросили не называть церковь, сказали, что это не по-божески всё афишировать. Я поняла, что это просто богохульство", - цитирует telegram-канал "Подъем" маму девочки.

По словам Марии, бесплатное (и платное) лечение в Кургане ребенку предложить не смогли, в Израиле и Краснодаре готовы попробовать удалить родимое пятно за несколько десятков миллионов рублей. Есть и более бюджетный вариант – в Санкт-Петербурге (но и там нужно заплатить 4млн руб.). Сейчас семья, в которой работает только папа, собирает деньги на лечение.