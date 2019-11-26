12 Сентября 2020
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Крещение, Куйвашев, Ласточка (2015) | Фото: Накануне.RU

Всеволод Чаплин - об отказе в крещении из-за родимого пятна: "Дикий случай!"

В Кургане родителям девочки, которую отказались крестить из-за большого родимого пятна, сказали не говорить, в какой именно церкви это произошло, "это не по-божески", ранее им предложили услуги отдельного крещения за 4 тыс. руб., чтобы не беспокоить других родителей, которые могут подумать, что девочка заразна.

Протоиерей Всеволод Чаплин в беседе с Накануне.RU подчеркнул, что таинство должно быть бесплатным, в крайнем случае из-за родимого пятна батюшка мог предложить совершить его после ухода всех, но в любом случае сделать это нужно было деликатно и бесплатно.

"Дикий случай. Я до сих пор не вполне понимаю, насколько это может быть правдой, но комментарии уже были из епархии, так что, скорее всего, это правда. Крестить можно любого ребенка, главное только, чтобы родители и крестные исповедовали христианскую веру и обладали пониманием того, что собой православная вера представляет", - сказал Чаплин.

Представитель РПЦ заверяет, что любые физические недуги или особенности - не повод для того, чтобы задумываться, стоит ли крестить, хотя можно было представить, что какая-то часть родителей начнет высказывать претензии. А такое уже было, например, ранее в СМИ обратилась мама младенца, который не помещался в купель, и родителям показалось, что батюшка пытается насильно затолкнуть его в воду, даже утопить ребенка, ведет себя с ним жестоко, не обращая внимания на крики мальчика.

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Всеволод Чаплин - об отказе в крещении из-за родимого пятна: "Дикий случай!"

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Теги: церковь, крещение, родимое пятно



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