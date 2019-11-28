Прокуратура: В Югре бизнесмен, накопивший долги в 44 млн, избежал уголовной ответственности за невыплату зарплаты

Накопивший долги в 44 млн руб. предприниматель Игорь Орлов, претендовавший в 2016 г. на пост главы Сургутского района, оказался работодателем, не платившим деньги подчиненным. Он попал за это под "уголовку", однако в суде дело прекратили, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, информация о многомиллионных долгах Орлова опубликована на сайте судебных приставов в разделе "банк данных исполнительных производств". Согласно открытым данным, в отношении бизнесмена заведено шесть исполнительных производств на сумму превышающую 44 млн руб., плюс исполнительные сборы в сумме более 3 млн руб. При этом должник в реестре банкротов не зафиксирован и продолжает свою предпринимательскую деятельность. Он, по данным портала "За честный бизнес", является руководителем восьми и учредителем четырех предприятий, в частности, ООО "Природный камень", ООО "Панорама", ООО "Завод Кипарис". Добавим, в 2016 г. Орлов участвовал в выборах главы Сургутского района, однако должность получил Андрей Трубецкой.

В пресс-службе окружной прокуратуры Накануне.RU сообщили, что Орлов с апреля 2015 по январь 2016 гг. не платил сотруднику "Природного камня" зарплату. Накопился долг 230 тыс. руб. Пострадавший подал иск на сумму в 1 млн руб., требуя компенсации морального и материального вреда. Мировой судья судебного участка № 13 Сургутского судебного района 24 мая 2018 г. прекратил уголовное дело против бизнесмена из-за истечения срока давности преследования. Иск остался без рассмотрения. В Сургутской районной прокуратуре никаких проверок по Орлову не было.

Получить комментарий бизнесмена не удалось. По телефонам, например, ООО "Завод Кипарис", которые есть в сети, отвечают представители другой организации, не имеющей никакого отношения к Игорю Орлову.