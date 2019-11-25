В Югре бывший кандидат на пост главы Сургутского района накопил долг более 44 миллионов рублей

Сургутский бизнесмен, бывший кандидат в главы Сургутского района Игорь Орлов накопил долгов в сумме более 44 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована на сайте судебных приставов в разделе "банк данных исполнительных производств". Согласно открытым данным, в отношении должника заведено шесть исполнительных производств на сумму превышающую 44 млн руб., плюс исполнительные сборы в сумме более 3 млн руб.

При этом должник, в реестре банкротов не зафиксирован и продолжает свою предпринимательскую деятельность. В настоящий момент он, согласно данным портала "За честный бизнес", является руководителем восьми и учредителем четырех предприятий. В число предприятий входят, в частности, ООО "Природный камень", ООО "Панорама", ООО "Завод Кипарис". Связаться с Игорем Орловым не получилось - на звонок корреспондента в указанных компаниях никто не ответил.

Отметим, что в октябре 2016 г. Игорь Орлов, согласно данным "Сургутинформтв", пробовал свои силы в конкурсе на должность главы Сургутского района. Тогда вместе с ним за кресло мэра боролись и.о. обязанности главы администрации Сургутского района Андрей Трубецкой, который, в последствии и получил должность, а также один из его заместителей Иван Жиденко и заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Вячеслав Шагин.