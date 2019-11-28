14 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
аэропорт самолет боинг boeing авиакомпания s7 (2006) | Фото: Накануне.ru

Борт "S7", летевший из Москвы в Новый Уренгой, из-за плохой погоды "заехал" в Нижневартовск

"Boeing-737" авиакомпании "S7" пришлось лететь из Москвы в Новый Уренгой через Нижневартовск. Директор департамента стратегических коммуникаций аэропорта газовой столицы Анастасия Нестерова рассказала Накануне.RU, что причиной этого стала плохая погода.

"Самолет должен был приземлиться в 7.40, однако из-за плохой погоды улетел в Нижневартовск. В Новом Уренгое борт сел в 10.35", - сказала Нестерова.

Напомни, в сентябре аналогичная ситуация сложилась в аэропорту столицы Ямала. Вертолетные рейсы Салехард – Яр-Сале – Новый Порт – Мыс Каменный и обратно и Салехард – Яр-Сале – Сеяха и обратно были задержаны по метеоусловиям. Прибытие утренних пассажирских самолетов Москва – Салехард и Тюмень – Салехард отложено – они улетели на запасной аэродром в Надым до улучшения видимости в салехардской воздушной гавани.

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Борт "S7", летевший из Москвы в Новый Уренгой, из-за плохой погоды "заехал" в Нижневартовск

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Теги: S7, плохая погода, аэропорт



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