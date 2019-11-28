Половина россиян не высыпается – исследование

Россияне не высыпаются. По крайней мере, половина из них. Таковы результаты исследования, проведенного проектом "Здоровье Mail.Ru". При этом треть наших сограждан не понаслышке знают, что такое бессонница.

Исследование показало, что в будни большинство опрошенных просыпаются в промежутке между 6 и 7 утра — так ответили 40%. C 7 до 8:30 поднимается каждый четвертый (25%), раньше 6 утра звенит будильник у 21%. 14% респондентов просыпаются после 8:30. Что касается времени отхода ко сну, 37% отметили период с 23:00 до полуночи. Еще 30% ложатся спать с 22:00 до 23:00, после полуночи — 25%.

Опрос также показал, что не все спят рекомендованные врачами восемь часов — это удается лишь каждому третьему. При этом половине опрошенных (53%) в целом не хватает времени на сон. Причинами недосыпа респонденты чаще называли бессонницу (30%), дела или хобби, которые нельзя отложить (27%) и работу допоздна (22%).

На вопрос, что вы делаете, если не можете уснуть, 50% ответили, что просто лежат в темноте. Берут в руки смартфон 36%, читают, смотрят сериалы или слушают музыку 28%. Остальные заваривают чай (5%), принимают снотворные препараты (4%), пьют успокоительные сборы или теплое молоко (5%).

Опрос проводился с 18 по 22 ноября 2019 года среди 7 866 российских пользователей проекта Здоровье Mail.ru.

Похожие цифры показал и недавний опрос Аналитического центра НАФИ. Среди россиян, имеющих постоянную работу, почти половина (47%) признались, что в рабочие дни не высыпаются, эта доля практически не менялась на протяжении последних лет. При этом среднее число дней, в которые работающие россияне не высыпаются, растет с каждым годом: в 2017 году оно составляло 3,75 дня в неделю, в 2018 – 3,86 дня, в 2019 – 4,19 дня. По сравнению с прошлым годом выросла доля тех, кто не высыпается 5 дней в неделю (38% против 32%).

Основной причиной недосыпания остается необходимость сверхурочной работы или учебы. Доля невысыпающихся по этой причине составила 32% (в 2018 году – 39%, в 2017 – 30%). Второе место среди причин недосыпания сохраняется за домашним досугом (27%): просмотром телепередач, играми или чтением книг допоздна. На третьем месте – возраст и проблемы со здоровьем (22%). Другие причины недосыпания – наличие в семье маленького ребенка (15%), внешние раздражители, такие как шум, свет, некомфортная температура (8%), бытовые дела (4%). 6% россиян пожаловались на мешающий спать храп супруга или супруги.