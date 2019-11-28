14 Сентября 2020
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Медведев спит, Олимпиада (2015) | Фото:

Половина россиян не высыпается – исследование

Россияне не высыпаются. По крайней мере, половина из них. Таковы результаты исследования, проведенного проектом "Здоровье Mail.Ru". При этом треть наших сограждан не понаслышке знают, что такое бессонница.

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Исследование показало, что в будни большинство опрошенных просыпаются в промежутке между 6 и 7 утра — так ответили 40%. C 7 до 8:30 поднимается каждый четвертый (25%), раньше 6 утра звенит будильник у 21%. 14% респондентов просыпаются после 8:30. Что касается времени отхода ко сну, 37% отметили период с 23:00 до полуночи. Еще 30% ложатся спать с 22:00 до 23:00, после полуночи — 25%.

Опрос также показал, что не все спят рекомендованные врачами восемь часов — это удается лишь каждому третьему. При этом половине опрошенных (53%) в целом не хватает времени на сон. Причинами недосыпа респонденты чаще называли бессонницу (30%), дела или хобби, которые нельзя отложить (27%) и работу допоздна (22%).

На вопрос, что вы делаете, если не можете уснуть, 50% ответили, что просто лежат в темноте. Берут в руки смартфон 36%, читают, смотрят сериалы или слушают музыку 28%. Остальные заваривают чай (5%), принимают снотворные препараты (4%), пьют успокоительные сборы или теплое молоко (5%).

Опрос проводился с 18 по 22 ноября 2019 года среди 7 866 российских пользователей проекта Здоровье Mail.ru.

Похожие цифры показал и недавний опрос Аналитического центра НАФИ. Среди россиян, имеющих постоянную работу, почти половина (47%) признались, что в рабочие дни не высыпаются, эта доля практически не менялась на протяжении последних лет. При этом среднее число дней, в которые работающие россияне не высыпаются, растет с каждым годом: в 2017 году оно составляло 3,75 дня в неделю, в 2018 – 3,86 дня, в 2019 – 4,19 дня. По сравнению с прошлым годом выросла доля тех, кто не высыпается 5 дней в неделю (38% против 32%).

Основной причиной недосыпания остается необходимость сверхурочной работы или учебы. Доля невысыпающихся по этой причине составила 32% (в 2018 году – 39%, в 2017 – 30%). Второе место среди причин недосыпания сохраняется за домашним досугом (27%): просмотром телепередач, играми или чтением книг допоздна. На третьем месте – возраст и проблемы со здоровьем (22%). Другие причины недосыпания – наличие в семье маленького ребенка (15%), внешние раздражители, такие как шум, свет, некомфортная температура (8%), бытовые дела (4%). 6% россиян пожаловались на мешающий спать храп супруга или супруги.

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Половина россиян не высыпается – исследование

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Теги: недосып, бессонница, здоровье, работа, россияне, зож



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