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Общество Свердловская область Уральский ФО
полиция, полицейский, ДПС (2018) | Фото: Накануне.RU

"Решение было преждевременным": в Екатеринбурге открыли проезд грузовиков к логопарку "Кольцовский"

В ГИБДД Свердловской области прокомментировали запрет проезда к логопарку "Кольцовский" в Екатеринбурге. Сейчас проезд снова открыт.
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Напомним, на трассе, ведущей к логопарку, где расположен логистический центр X5 Retail Group, был установлен знак "Движение грузовых автомобилей запрещено". Комплекс "Кольцовский" обеспечивает поставки товаров в более чем тысячу магазинов "Пятерочка", работающих в российских регионах.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, строительство логистического центра вызвало увеличение потока грузового транспорта на данном участке. Из-за отсутствия необходимого количества мест для стоянки и ожидания грузовыми автомобилями погрузки и разгрузки водители были вынуждены парковаться на Кольцовском тракте прямо вдоль трассы. Тем самым они игнорировали установленные дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена".

дальнобойщики против Платона, стачка, большегрузы, фуры, грузовики(2017)|Фото: Накануне.RU

"Наличие на обочинах грузового автотранспорта негативно влияет на безопасность участников дорожного движения, двигающихся как по автодороге "Екатеринбург - Кольцово", так и по Сибирскому тракту. В целях обеспечения безопасности отделом ГИБДД УМВД по Екатеринбургу были приняты меры по ограничению движения грузового транспорта по Сибирскому тракту.

Данное решение было преждевременным, в настоящее время знаки 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено" демонтированы. Движение к логистическому центру осуществляется беспрепятственно. Вместе с тем Госавтоинспекцией будет продолжена работа с водителями, паркующимися с нарушением Правил дорожного движения", - подчеркнули в ведомстве.

ГИБДД совместно с собственником автодороги и собственниками объектов, расположенных на данном участке, будет проработан комплекс мероприятий, позволяющих организовать подъезд к логистическому центру в соответствии с требованиями безопасности.

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"Решение было преждевременным": в Екатеринбурге открыли проезд грузовиков к логопарку "Кольцовский"

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Теги: Кольцовский, логопарк, грузовики, проезд



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Ранее 27.11.2019 13:11 Мск В Екатеринбурге запретили проезд грузовиков к логопарку "Кольцовский"

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