"Решение было преждевременным": в Екатеринбурге открыли проезд грузовиков к логопарку "Кольцовский"

В ГИБДД Свердловской области прокомментировали запрет проезда к логопарку "Кольцовский" в Екатеринбурге. Сейчас проезд снова открыт.

Напомним, на трассе, ведущей к логопарку, где расположен логистический центр X5 Retail Group, был установлен знак "Движение грузовых автомобилей запрещено". Комплекс "Кольцовский" обеспечивает поставки товаров в более чем тысячу магазинов "Пятерочка", работающих в российских регионах.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, строительство логистического центра вызвало увеличение потока грузового транспорта на данном участке. Из-за отсутствия необходимого количества мест для стоянки и ожидания грузовыми автомобилями погрузки и разгрузки водители были вынуждены парковаться на Кольцовском тракте прямо вдоль трассы. Тем самым они игнорировали установленные дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена".

"Наличие на обочинах грузового автотранспорта негативно влияет на безопасность участников дорожного движения, двигающихся как по автодороге "Екатеринбург - Кольцово", так и по Сибирскому тракту. В целях обеспечения безопасности отделом ГИБДД УМВД по Екатеринбургу были приняты меры по ограничению движения грузового транспорта по Сибирскому тракту.

Данное решение было преждевременным, в настоящее время знаки 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено" демонтированы. Движение к логистическому центру осуществляется беспрепятственно. Вместе с тем Госавтоинспекцией будет продолжена работа с водителями, паркующимися с нарушением Правил дорожного движения", - подчеркнули в ведомстве.

ГИБДД совместно с собственником автодороги и собственниками объектов, расположенных на данном участке, будет проработан комплекс мероприятий, позволяющих организовать подъезд к логистическому центру в соответствии с требованиями безопасности.