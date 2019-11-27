13 Сентября 2020
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дальнобойщики против Платона, стачка, большегрузы, фуры, грузовики (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге запретили проезд грузовиков к логопарку "Кольцовский"

В Екатеринбурге запретили проезд к логопарку "Кольцовский", где расположен логистический центр X5 Retail Group.
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На трассе, ведущей к логопарку, установлен знак "Движение грузовых автомобилей запрещено". В ГИБДД Екатеринбурга Накануне.RU не стали комментировать нововведение, предложив обратиться в городскую администрацию. Там, в свою очередь, сослались на предписание Госавтоинспекции.

Стоит отметить, что логистический комплекс "Кольцовский" обеспечивает поставки товаров в более чем тысячу магазинов "Пятерочка", работающих в российских регионах.

Напомним, в 2014 году в Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг выездов с парковки торгового центра "Комсомолл", когда ГИБДД блокировала неправильно построенные примыкания к дороге. Противостояние вылилось в обвинения в пособничестве гаишников "рейдерскому захвату". Позже руководство "Комсомолла" признало свою неправоту в вопросе несогласованных выездов с парковки магазина.

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В Екатеринбурге запретили проезд грузовиков к логопарку "Кольцовский"

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Теги: логопарк, запрет, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 28.11.2019 07:51 Мск "Решение было преждевременным": в Екатеринбурге открыли проезд грузовиков к логопарку "Кольцовский"

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