В Екатеринбурге запретили проезд грузовиков к логопарку "Кольцовский"

В Екатеринбурге запретили проезд к логопарку "Кольцовский", где расположен логистический центр X5 Retail Group.

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На трассе, ведущей к логопарку, установлен знак "Движение грузовых автомобилей запрещено". В ГИБДД Екатеринбурга Накануне.RU не стали комментировать нововведение, предложив обратиться в городскую администрацию. Там, в свою очередь, сослались на предписание Госавтоинспекции.

Стоит отметить, что логистический комплекс "Кольцовский" обеспечивает поставки товаров в более чем тысячу магазинов "Пятерочка", работающих в российских регионах.

Напомним, в 2014 году в Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг выездов с парковки торгового центра "Комсомолл", когда ГИБДД блокировала неправильно построенные примыкания к дороге. Противостояние вылилось в обвинения в пособничестве гаишников "рейдерскому захвату". Позже руководство "Комсомолла" признало свою неправоту в вопросе несогласованных выездов с парковки магазина.