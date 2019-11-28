В Госдуме рассмотрят законопроект о выходном дне 31 декабря

Депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.

Законопроект является компромиссным вариантом, он позволит соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами, считают авторы документа, передает Regnum.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение на федеральном уровне сделать 31 декабря в этом году выходным днем.

"Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году было принято такое решение, день рабочий. Соответственно, надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно", - отверг идею высокопоставленный чиновник.

Однако в регионах проблему все-таки пытаются решить. Так, своим распоряжением губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день с 31 декабря на 28 (суббота).