14 Сентября 2020
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Политика В России
календарь, декабрь, 31 декабря (2017) | Фото: catalog.ykt.ru

В Госдуме рассмотрят законопроект о выходном дне 31 декабря

Депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.

Законопроект является компромиссным вариантом, он позволит соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами, считают авторы документа, передает Regnum.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение на федеральном уровне сделать 31 декабря в этом году выходным днем.

"Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году было принято такое решение, день рабочий. Соответственно, надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно", - отверг идею высокопоставленный чиновник.

Однако в регионах проблему все-таки пытаются решить. Так, своим распоряжением губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день с 31 декабря на 28 (суббота).

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В Госдуме рассмотрят законопроект о выходном дне 31 декабря

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Теги: выходной день, 31 декабря, госдума



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Развитие сюжета:

Ранее 29.11.2019 01:31 Мск Минтруд: 31 декабря сделать выходным невозможно

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