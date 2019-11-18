05 Сентября 2020
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салат оливье (2012) | Фото:1tv.ru

По многочисленным просьбам женщин: глава Томской области сделал 31 декабря выходным днем

Недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение на федеральном уровне сделать 31 декабря в этом году выходным днем (Новый год выпал на вторник). "Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году было принято такое решение, день рабочий. Соответственно, надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно", - отверг идею высокопоставленный чиновник.

Но в регионах проблему все-таки пытаются решить. Так, своим распоряжением губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день с 31 декабря на 28 (суббота).

"Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику", - цитирует главу региона пресс-служба губернатора.

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По многочисленным просьбам женщин: глава Томской области сделал 31 декабря выходным днем

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Теги: 31 декабря, выходной день, рабочая суббота



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