Минтруд: 31 декабря сделать выходным невозможно

Сделать 31 декабря нерабочим днем в 2019 году уже невозможно.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, это связно с тем, что кабмин принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно. Однако сейчас это может сделать каждый работодатель самостоятельно, отметил министр, сообщает "Коммерсант".

Напомним, депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.

Законопроект является компромиссным вариантом, он позволит соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами, считают авторы документа.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение на федеральном уровне сделать 31 декабря в этом году выходным днем.