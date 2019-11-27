13 Сентября 2020
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Футболка с автографом Артёма Дзюбы (2019) | Фото: Накануне.RU

"Спартак" оштрафован из-за своих болельщиков, оскорблявших Дзюбу на матче в Екатеринбурге

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза определился с наказанием для московского "Спартака", чьи болельщики оскорбили капитана сборной России Артема Дзюбу.

Напомним, во время игры чемпионата страны между "Уралом" и "Спартаком", которая прошла в воскресенье на стадионе "Екатеринбург-Арена", с трибун, где сидели фанаты "красно-белых", слышалось: "Дзюба, Дзюба, иди на ###".

Примечательно, что Артем играет за питерский "Зенит" и в данном матче участия не принимал. После этого Российская Премьер-лига организовала проверку, пообещав передать все материалы в КДК РФС.

Открытие "Екатеринбург-Арены" и матч "Урала" и московского "Спартака"(2018)|Фото:Накануне.RU

Сегодня тот вынес свое решение. Как рассказал глава комитета Артур Григорьянц, за оскорбления Дзюбы "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей. Также санкции применены и к президенту "Урала" Григорию Иванову, который заявлен как начальник команды и во время матчей находится на скамейке запасных. За выход за пределы технической зоны Иванову назначен штраф в 20 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, ранее болельщики оскорбили Артема Дзюбу во время матча сборной России против команды Сан-Марино.

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"Спартак" оштрафован из-за своих болельщиков, оскорблявших Дзюбу на матче в Екатеринбурге

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Теги: Спартак, Дзюба, оскорбления, штраф



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