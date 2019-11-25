11 Сентября 2020
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Артем Дзюба (2019) | Фото: ФК Зенит

Болельщики снова оскорбили Артема Дзюбу

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев ответил на оскорбления болельщиков в адрес нападающего команды Артема Дзюбы.

Он считает, что эти люди не имеют права быть на стадионах. Медведев выразил желание, чтобы российские болельщики "дали оценку поведению группы людей, которые решают не только кому играть и кому тренировать, но и агрессивно нападают на игроков других команд и капитана сборной России".

Во время матча 17-го тура между "Спартаком" и "Уралом", который состоялся 24 ноября, болельщики "красно-белых" скандировали: "Дзюба, Дзюба, иди на ###", сообщает Sports.ru. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Как сообщалось ранее, российский футбольный союз разыскивает фанатов, кричавших оскорбления в адрес капитана сборной Артема Дзюбы.

Оскорбительные кричалки несколько десятков фанатов прокричало на матче Сан-Марино — Россия. Все они попали на видео и фото. Какие санкции ждут фанатов, пока неизвестно. После матча Дзюба сразу пошел в раздевалку, отказавшись вместе с командой подойти к фанатской трибуне.

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Болельщики снова оскорбили Артема Дзюбу

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Теги: футбол, Дзюба



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