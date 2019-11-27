13 Сентября 2020
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Спорт В России За рубежом
Мария Ласицкене и её тренер Геннадий Габрилян после победы на чемпионате мира-2019 в Дохе (2019) | Фото: instagram.com/lasitskene.maria

Российскую прыгунью Марию Ласицкене сняли с соревнований в Шотландии

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не выступит на легкоатлетическом турнире в шотландском Глазго – организаторы исключили ее. Мероприятие пройдет 15 февраля 2020 года, и оргкомитет турнира опасается, что россиянка не сможет вовремя получить необходимый для выступления нейтральный статус.
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Выступать под российским флагом она не может – ранее на Всероссийскую федерацию легкой атлетики были наложены санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсменки.

"Вчера нам пришел отказ из Глазго, организаторы турнира вычеркнули Машу из числа участниц, - сказала менеджер Ласицкене. - У нас уже было на руках приглашение на это соревнование, но теперь оно, как видите, аннулировано. Организаторы объясняют свое решение тем, что Ласицкене может не получить вовремя необходимый для выступления нейтральный статус".

22 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, ВФЛА может грозить полное исключение из World Athletics, что приведет к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Совет также временно приостановил рассмотрение заявок от российских спортсменов на получение нейтрального статуса до тех пор, пока не завершится изучение ситуации, связанной с ВФЛА.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от World Athletic, которые нужно получать в начале каждого года.

Осенью Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы 2019 года. В этом году на ее счету победы на сентябрьском чемпионате мира в Катаре, зимнем европейском первенстве в Глазго и в финале Бриллиантовой лиги.

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Российскую прыгунью Марию Ласицкене сняли с соревнований в Шотландии

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Теги: мария ласицкене, прыжки в высоту



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