13 Сентября 2020
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сборная России по хоккею, олимпийские атлеты из России (2018) | Фото: twitter.com

Антидопинговое агентство США потребовало запретить российским спортсменам выступать даже под нейтральным флагом

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тигарт призвал Международное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет лишить российских спортсменов права выступать даже под нейтральным флагом.

В преддверии очередного скандального разбирательства с Российским антидопинговым агентством давление на МОК растет. Ранее WADA заявило, что рекомендует отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, но "чистые" атлеты смогут выступить под нейтральным флагом, как это уже было на Олимпиаде в Пхенчхане.

Такое решение не устраивает USADA. Как пишет New York Times, исполнительный директор агентства Тигарт назвал этот вариант "неприемлемым". Он призвал к полному запрету российским спортсменам участвовать в каких-либо международных соревнованиях, даже если их допинг-пробы были чистыми. Стоит отметить, что против такого радикализма выступает президент МОК Томас Бах.

Тигарт заявил, что "уничтожение улик и подделка проб не дают уверенности – есть ли реально "чистые" российские спортсмены".

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Антидопинговое агентство США потребовало запретить российским спортсменам выступать даже под нейтральным флагом

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Теги: wada, usada, антидопинговое агентство



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