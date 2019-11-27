13 Сентября 2020
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Усадьба Казанцева в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

В МУГИСО рассказали, что будет с усадьбой Казанцевых, попавшей в зону стройки ледовой арены в Екатеринбурге

В министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) прояснили ситуацию со старинной усадьбой купцов Казанцевых в Екатеринбурге.

Напомним, историческое здание XIX века находится в зоне строительства новой ледовой арены УГМК. На этой неделе из него в срочном порядке стали выезжать все арендаторы. Сразу появились слухи, что усадьба вся или частично может пойти под снос. По другим данным, в здании поселят строителей или же каким-то образом впишут ее в ансамбль арены.

Усадьба Казанцева в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

Известно, что объект переходит в ведение МУГИСО. Накануне.RU обратилось в министерство с просьбой прояснить дальнейшую судьбу усадьбы.

Усадьба Казанцева в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили в ведомстве, в соответствии с программой управления государственной собственностью Свердловской области нежилое здание, расположенное на улице Декабристов, 38, в 2019-м году планируется внести в качестве вклада в уставный капитал АО "Ледовая арена". В министерстве уточнили, что доля региона в уставном капитале составляет 40%.

Усадьба Казанцева в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

"По закону "О приватизации государственного и муниципального имущества" объекты культурного наследия могут быть приватизированы путем их внесения в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества при условии их обременения требованиями к содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия, требованиями к сохранению таких объектов и требованиями к обеспечению доступа к указанным объектам. В данном случае здание не подлежит сносу, а подлежит реставрации", - пояснили в МУГИСО.

Как сообщало Накануне.RU, ранее возле стройки ледовой арены УГМК в Екатеринбурге полностью снесли мечеть Нур-Усман.

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В МУГИСО рассказали, что будет с усадьбой Казанцевых, попавшей в зону стройки ледовой арены в Екатеринбурге

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Теги: усадьба Казанцевых, МУГИСО, Екатеринбург



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