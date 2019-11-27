13 Сентября 2020
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вино, бутылки (2015) | Фото: vinedosanmiguel.com.mx

В грузинских аэропортах будут бесплатно раздавать иностранцам по бутылочке вина

В грузинских аэропортах иностранным гостям, только что прибывшим в страну, будут раздавать бутылки с местными винами. Об этом сообщила глава администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили.
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Акция будет проводиться уже в шестой раз. Иностранцам в трех грузинских аэропортах на паспортном контроле вручают бутылку Саперави, на этикетках написано, что Грузия — родина виноделия, а также говорится о традициях и культуре страны, передает РИА Новости.

Национальная администрация туризма с целью закупки вина объявила летом 2019 года электронный тендер стоимостью миллион лари (около $350 тыс.).

"Данной кампанией, с одной стороны, мы хотели популяризировать нашу страну как родину виноделия, а с другой — показать гостям нашу гостеприимность. На этот раз формат немного другой: вместо традиционной этикетки на бутылке написано письмо от лица грузинского народа", — заявила Квривишвили в телепередаче "Бизнес-партнер".

Увы, но россияне едва ли смогут получить вино в ближайшее время – авиационное сообщение с Грузией закрыто с лета этого года и когда точно откроется – неизвестно. Называется 2020 год, но это не точно. Между тем, авиакомпании уже отчаялись дождаться от государства компенсаций за отмену рейсов в грузинские аэропорты.

Кстати, несмотря на ухудшение отношений между двумя странами, Грузия в 2019 году нарастила экспорт вина в Россию на 11% (более 47 млн бутылок). Россия на сегодня является крупнейшим импортером грузинского вина.

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В грузинских аэропортах будут бесплатно раздавать иностранцам по бутылочке вина

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Теги: аэропорт, грузия, вино, иностранцы



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