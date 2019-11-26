На Среднем Урале дети попали в больницу, поев рыбных котлет в детсаду

На Среднем Урале в одном из детских садов отравились несколько воспитанников. Прокуратура начала проверку.

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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось в МБДОУ "Детский сад №79" в Каменске-Уральском. По предварительным данным, родители троих воспитанников 2013 и 2016 годов рождения обратились в городские больницы из-за ухудшения здоровья их детей, поевших в детсаду рыбных котлет. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, также отобраны необходимые анализы.

Сейчас прокуратура с привлечением специалистов территориального отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводит мероприятия в дошкольном учреждении. Там уже отобраны пробы продуктов питания, воды и дезинфицирующих средств, сделаны смывы с поверхностей помещения пищеблока, обследован персонал. На карантин закрыты две группы.

Кроме этого, затребованы документы, удостоверяющие качество и безопасность продуктов. Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.