Несносная усадьба: историческое здание 19 века попало в зону стройки ледовой арены УГМК

В уральской столице намечается новый очаг противодействия застройщиков и жителей, оберегающих исторический облик города. Под угрозой сноса оказалась усадьба купцов Казанцевых, построенная в первой четверти 19 века. Корреспонденты Накануне.RU увидели, как здание спешно покидают арендаторы помещений одной из архитектурных доминант Екатеринбурга.

Красивый и величественный дом, расположенный по адресу Декабристов, 38, был построен в 1817 году (в тот же самый год, когда великий поэт Александр Пушкин окончил Царскосельский лицей). Как рассказал защитник исторического Екатеринбурга Олег Букин, в этом доме жили купцы из знаменитой уральской купеческой фамилии Казанцевы.

"Это одна из старейших усадеб города. Она строилась по проекту архитектора Малахова. Казанцевы - знаменитая купеческая фамилия, которая много сделала для города. Это были купцы-золотопромышленники. Они думали не только о себе, а о том, каким они оставят город, старались облагородить усадьбу. Они оставили после себя очень многое в плане культурного наследия", - подчеркнул общественник в беседе с Накануне.RU.

Между тем, дом оказался в зоне стройки ледовой арены УГМК. Ранее снесли "соседку" усадьбы Казанцевых - мечеть Нур-Усман. О судьбе, ожидающей усадьбу, никто не говорит напрямую, однако есть упорные слухи, что она вся или частично может пойти под снос. По другим данным, в здании усадьбы поселят строителей стадиона, или же каким-то образом впишут ее в ансамбль арены.

Тревожным звонком стало то, что из дома попросили в недельный срок съехать арендаторов.

Сейчас в здании усадьбы расположена автошкола. На прошлой неделе в кабинете директора учреждения раздался звонок с просьбой в скором времени освободить помещения. Преподаватель автошколы Елена Налимова назвала это личной трагедией.

"Лично для меня это трагедия. Нас просят съехать. Сказали нам, чтобы мы съезжали из этого здания до 29 ноября. Мы срочно пакуем вещи. Для меня это как дом. По мне, надо бить в колокола, чтобы защитить здание. Кстати, летом нам пытались помочь общественники. Но после их гражданских акций, нашу территорию стали только урезать", - сказала преподаватель. Сейчас на месте значительной части школьного автодрома уже работает строительная техника.

Пока все имущество администрация автошколы перевезет на склад в районе Химмаша и будет искать новый офис уже в 2020 году. Занятия курсантов будут перенесены в другие филиалы автошколы.

По словам начальника Центрального подразделения автошколы Олега Пискова, здание переходит в ведение МУГИСО.

В мэрии Екатеринбурга журналиста Накануне.RU заверили, что никто историческую постройку сносить не планирует.

"Усадьбу сносить нельзя. Это памятник архитектуры. Застройщик ее реконструирует", - отметили в пресс- службе администрации.

Поскольку ранее уже случалось, что слова чиновников и действия застройщиков расходились, Накануне.RU будет пристально следить за ситуацией.