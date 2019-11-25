Несносная усадьба: историческое здание 19 века попало в зону стройки ледовой арены УГМК

11 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Усадьба Казанцева в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

Несносная усадьба: историческое здание 19 века попало в зону стройки ледовой арены УГМК

В уральской столице намечается новый очаг противодействия застройщиков и жителей, оберегающих исторический облик города. Под угрозой сноса оказалась усадьба купцов Казанцевых, построенная в первой четверти 19 века. Корреспонденты Накануне.RU увидели, как здание спешно покидают арендаторы помещений одной из архитектурных доминант Екатеринбурга.

Красивый и величественный дом, расположенный по адресу Декабристов, 38, был построен в 1817 году (в тот же самый год, когда великий поэт Александр Пушкин окончил Царскосельский лицей). Как рассказал защитник исторического Екатеринбурга Олег Букин, в этом доме жили купцы из знаменитой уральской купеческой фамилии Казанцевы.

Усадьба Казанцева в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

"Это одна из старейших усадеб города. Она строилась по проекту архитектора Малахова. Казанцевы - знаменитая купеческая фамилия, которая много сделала для города. Это были купцы-золотопромышленники. Они думали не только о себе, а о том, каким они оставят город, старались облагородить усадьбу. Они оставили после себя очень многое в плане культурного наследия", - подчеркнул общественник в беседе с Накануне.RU.

Между тем, дом оказался в зоне стройки ледовой арены УГМК. Ранее снесли "соседку" усадьбы Казанцевых - мечеть Нур-Усман. О судьбе, ожидающей усадьбу, никто не говорит напрямую, однако есть упорные слухи, что она вся или частично может пойти под снос. По другим данным, в здании усадьбы поселят строителей стадиона, или же каким-то образом впишут ее в ансамбль арены.

Тревожным звонком стало то, что из дома попросили в недельный срок съехать арендаторов.

Строительство ледовой арены УГМК(2019)|Фото: Накануне.RU

Сейчас в здании усадьбы расположена автошкола. На прошлой неделе в кабинете директора учреждения раздался звонок с просьбой в скором времени освободить помещения. Преподаватель автошколы Елена Налимова назвала это личной трагедией.

"Лично для меня это трагедия. Нас просят съехать. Сказали нам, чтобы мы съезжали из этого здания до 29 ноября. Мы срочно пакуем вещи. Для меня это как дом. По мне, надо бить в колокола, чтобы защитить здание. Кстати, летом нам пытались помочь общественники. Но после их гражданских акций, нашу территорию стали только урезать", - сказала преподаватель. Сейчас на месте значительной части школьного автодрома уже работает строительная техника.

Елена Налимова(2019)|Фото: Накануне.RU

Пока все имущество администрация автошколы перевезет на склад в районе Химмаша и будет искать новый офис уже в 2020 году. Занятия курсантов будут перенесены в другие филиалы автошколы.

По словам начальника Центрального подразделения автошколы Олега Пискова, здание переходит в ведение МУГИСО.

В мэрии Екатеринбурга журналиста Накануне.RU заверили, что никто историческую постройку сносить не планирует.

"Усадьбу сносить нельзя. Это памятник архитектуры. Застройщик ее реконструирует", - отметили в пресс- службе администрации.

Поскольку ранее уже случалось, что слова чиновников и действия застройщиков расходились, Накануне.RU будет пристально следить за ситуацией.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Несносная усадьба: историческое здание 19 века попало в зону стройки ледовой арены УГМК

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: усадьба, исторический Екатеринбург, ледовая арена угмк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 27.11.2019 10:50 Мск В МУГИСО рассказали, что будет с усадьбой Казанцевых, попавшей в зону стройки ледовой арены в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети