05 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск (2013) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске начали расселять жилье, которое планируется снести в 2021 году

Нижневартовск расселяет аварийное жилье рекордными темпами – город получил 1,2 млрд руб. на расселение таких домов и ликвидацию непригодного для проживания жилья. Средства выделены в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Кроме того, в конце ноября ожидается поступление дополнительных 450 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По словам заместителя директора городского департамента ЖКХ Рината Назмутдинова, всего в 2019 году на эти цели направлено 1,2 млрд руб., и большая часть из них – из окружного бюджета. Глава города Василий Тихонов поблагодарил губернатора Наталью Комарову за опережающее финансирование этого направления.

"Мы начали переселять людей из аварийного фонда по программе уже 2021 г. У нас осталось всего три балка. Задача на этот год – приобрести 577 квартир и переселить 1,3 тыс. человек из 54 домов. Практически наполовину она выполнена. Для приобретения оставшегося жилья подготовлены документы на конкурс. Жители совместят празднование Нового года с новосельем", - сказал Тихонов.

На начало 2020 г. останется 90 домов, признанных непригодными для проживания, в которых прописаны 900 семей. Также предстоит расселить 60 одноквартирных домов в поселке Дивном, которые в 2015 г. попали в зону подтопления. На данные цели потребуется около 2,5 млрд руб. Программу планируют закрыть в течение двух-трех лет.

Напомним, на совещании о реализации в Югре нацпроектов, которое 27 сентября провел в Ханты-Мансийске полпред президента в УрФО Николай Цуканов, помощник президентского наместника Анна Ленская обратила внимание на проблемы претворения в жизнь проекта "Жилье и городская среда". Цуканов поддержал идею депутата Госдумы Евгения Маркова переселять людей из Югры в другие регионы. "Можно давать людям жилье в Курганской или Тюменской областях. Это увеличило бы скорость реализации нацпроекта. Надо рассмотреть такую возможность", - сказал Марков.

Полпред назвал эту идею разумной, но обратил внимание на межбюджетные отношения. Комментируя в перерыве совещания Накануне.RU такую идею, Тихонов заявил, что если кто-то из вартовчан захочет по программе переселения уехать из города, это "будет личным выбором каждого", но город выполняет показатели по нацпроекту.

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В Нижневартовске начали расселять жилье, которое планируется снести в 2021 году

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Теги: ветхое жилье, аварийное жилье, Василий Тихонов, расселение



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