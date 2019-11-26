Владелец прав на Ждуна судится с соцсетью "ВКонтакте"

Правообладатель образа "Ждуна" в России - фирма "Си Ди Лэнд Контакт" - подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на социальную сеть "ВКонтакте". Истец потребовал от администрации соцсети 5 млн руб., передает ТАСС.

Суд зарегистрировал иск, дата заседания по нему пока не назначена. Суть иска в материалах суда не раскрывается.

Ранее эта же фирма судилась с петербургским производителем игрушек - компанией "Играмир", которая производила мягкую игрушку "Инопланетянин", внешне сходную с "Ждуном". Правообладателю удалось отсудить у производителя игрушек более 1 млн руб. после долгих судебных тяжб и обжалования решения в Суде по интеллектуальным правам.