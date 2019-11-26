12 Сентября 2020
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салат оливье (2012) | Фото:1tv.ru

"Хоть что-нибудь для женщин": в Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

Споры на тему стоит ли сделать 31 декабря в 2019 году выходным днем продолжаются. Самый обсуждаемый вариант – перенос рабочего дня на субботу, 28 декабря. Многие россияне готовы поработать в последние выходные уходящего года, чтобы вторник посвятить приятным праздничным хлопотам.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин своим распоряжением как раз такой перенос и оформил, мотивировав это "многочисленными просьбами женщин". Этот аргумент, правда, вызвал волну негатива, мол, "добрые" мужчины обеспечивают женщинам время на готовку салатов. Но, как оказалось, далеко не у всех представительниц прекрасного пола эта причина вызывает отторжение.

Так, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) поддержала идею переноса рабочего дня и идею Жвачкина. "Я не слышала о таком решении губернатора Томской области, но если это так, то я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех. Хоть что-нибудь для женщин", - цитирует Плетневу агентство "Москва".

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"Хоть что-нибудь для женщин": в Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

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Теги: тамара плетнева, сергей жвачкин, 31 декабря, рабочий день, перенос рабочего дня



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