В Италии рассказали, чего ждать от российской экономики

Экономический рост в РФ в ближайшие три года не превысит 1,4%.

Как следует из прогноза итальянского банка UniCredit, по итогам 2019 года рост ВВП страны составит 1,1%. Такой же результат сохранится в 2020 году. В 2021 году российская экономика вырастет на 1,4%.

Как отмечают в банке, если инвестиции в рамках национальных приоритетов не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5 процента в 2020-2021 годах, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что российская экономика находится в стагнации.

Как сообщил директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев, чтобы выйти из неё, необходимо повысить стабильный доход жителей страны. Средний годовой рост ВВП с 2013 по 2018 год — 0,4%, что кратно уступает общемировым темпам. При этом реальные доходы за этот период упали на 4%, а малообеспеченные и бедные стали составлять четверть населения России, заявил академик.

Главным драйвером экономики он назвал потребление домохозяйств, именно это даст почти половину общего увеличения ВВП.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев недавно заявлял, что в экономике страны все в порядке. Однако МВФ понизил прогноз роста ВВП России до 1,1%, а Всемирный банк - до 1%.