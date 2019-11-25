В Сургуте началось голосование за идеи благоустройства парка "За Саймой"

В Сургуте началось голосование за проект благоустройтва парка "За Саймой". Жителей приглашают поделиться мнением о том, какой должна быть будущая главная городская зона отдыха. Авторов, чьи идеи оценят наибольшее количество горожан, ждут ценные призы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Голосование идет на сайте проекта "100 городских лидеров". От сургутян поступило уже 20 предложений. Среди инициатив – строительство ледового катка, аттракционов для детей, парковых зон, велодорожек, создание внутри парка веревочного городка, дизайн-проект архитектурно-пластических форм, оборудование комнаты матери и ребенка, пунктов обогрева, запуск водного такси. Голосование за понравившиеся идеи продлится с 19 ноября до 1 декабря включительно.

Напомним, в начале июня во время встречи с журналистами УрФО, состоявшейся в рамках XVII фестиваля "Спасти и сохранить", замглавы Сургута Александр Жердев рассказал, что "15 лет назад руководство города приняло решение сохранить территорию для людей".

"Сейчас у нее есть границы, но сейчас – другие реалии. Сургут – город растущий, мы планируем через восемь лет стать полумиллионником, причем самым северным в мире. Есть большой запрос на быстрое и качественное изменение общественных пространств. Когда город возглавил Вадим Шувалов, он и его команда решили за несколько лет постараться сделать реновацию основных общественных территорий", - сказал Жердев.

"За Саймой" – главное общественное пространство, поэтому и начали с него. Чиновник администрации Сургута объяснил, что было не так с первоначальным проектом, из-за чего и пришлось вмешиваться в ситуацию губернатору.

"Недовольство планами реконструкции "За Саймой" началось, когда начали строить детскую площадку, нужно было делать шов под кабель, потому что вместе с ней поставили в парке первый в городе теплый туалет. К нему надо было подвести электричество. Когда прокопали, рабочие три саженца срубили. И все, пошел процесс общественного негатива. Но потом, когда все вместе все прошли, вопросов не возникло. Люди хотят жить сегодня, мы обязаны создать максимально удобные условия для горожан, и у нас есть такая возможность", - сказал замглавы Сургута.

Он признал, что старт был неудачный: "Не до конца объяснили общественности, что именно мы будем делать. Были вопросы. Они были связаны с тем, что СурГУ и ряд активистов делают в парке Ботанический сад. После долгих переговоров мы сделали большую рабочую группу, куда, помимо чиновников, депутатов, вошли общественники, ученые, неравнодушные сургутяне. Четыре месяца обсуждали, как нам развивать "За Саймой". Губернатор Наталья Комарова проявила большую заинтересованность. В конце концов, мы представляли проект в Ханты-Мансийске и получили одобрение округа".

Он уточнил, что парк – ядро Сургута. Его достоинства – сохранившиеся лес и река.