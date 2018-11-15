Наталья Комарова: Вы не отстояли сургутский ботанический сад

Губернатор Югры Наталья Комарова во время своей пресс-конференции раскритиковала действия общественников по спасению Сургутского ботанического сада, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сад вы не отстояли. Он как был без статуса, так и остался, и вы ничего не предприняли для того, чтобы он этот статус получил. И в любую минуту он может попасть под риск", - сообщила губернатор.

Она отметила, что нет сургутского ботанического сада, есть мнения, упоминания. Однако самого режима нет - необходимо оформлять соответствующий статус, и тогда уже получится принимать совсем другие меры по его сохранению.

"Если нужна моя помощь - обращайтесь. Все будет зависеть от того, как решит город", - заявила Наталья Комарова.