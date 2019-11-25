11 Сентября 2020
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Политика Воронежская область
больница, роддом, младенец, медицина, перинатальный центр, демография (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Воронежские депутаты проголосовали за увеличение регионального материнского капитала до 150 тысяч рублей

Региональный материнский капитал в Воронежской области проиндексирован со 116 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, передает корреспондент Накануне.RU.Кроме того, увеличено число семей, которые получат данную выплату, рассказал журналистам председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Эти изменения позволят охватить мерой поддержки в виде регионального материнского капитала около 85% воронежских многодетных семей. Предоставление регионального маткапитала на новых условиях начнется уже при рождении третьего и каждого последующего ребенка после первого декабря текущего года. Такие решения приняли депутаты Воронежской думы сегодня, 25 ноября в ходе 49 заседания облдумы.

"Документ принят Воронежской областной Думой, в том числе, в целях реализации на территории региона проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Воронежской области» национального проекта "Демография", – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

нетёсов, воронежская дума(2019)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Как подчеркнул Владимир Нетёсов, депутаты облдумы неоднократно обсуждали с правительством региона возможность индексации регионального маткапитала и смягчения параметров его предоставления для того, чтобы охватить как можно большее число семей, проживающих на территории области.

"Сегодня выверенная, сбалансированная бюджетная и налоговая политика региона, а также прогнозируемая положительная динамика экономического развития области позволяют заложить дополнительные средства на финансирование отдельных направлений, связанных с социальной сферой, в том числе дополнительную поддержку семей с детьми", – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Спикер Воронежского парламента также особо подчеркнул, что улучшение демографической ситуации – важнейшая задача, которая в регионе обеспечивается комплексно.

Председатель комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова сообщила, что региональный материнский капитал в Воронежской области всегда был одной из самых эффективных региональных мер социальной поддержки семей с детьми."С уверенностью могу сказать, что Воронежская область по праву гордится своим региональным материнским капиталом, поскольку у нас он предоставляется на третьего и каждого последующего ребенка. Большинство субъектов разработали систему по аналогии с федеральным материнским капиталом и предоставляют его только один раз: или на второго ребенка или на последующего ребенка", – отметила Людмила Ипполитова.

воронежская дума, сми, телевидение(2019)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы,  весомая мера соцподдержки для семей, имеющих детей, была введена в областное законодательство законом «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» с 1 января 2012 года.

Теперь  размер регионального маткапитала, установленный поправками в законодательство Воронежской области, занимает второе место среди регионов центральной России. Ранее региональный маткапитал предоставлялся семьям, чей среднедушевой доход (то есть доход на 1 члена семьи) не превышал однократной величины прожиточного минимума, установленного в Воронежской области (в III квартале 2019 года он утвержден в размере 9390 рублей). После законодательных изменений на эту меру соцподдержки смогут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума в регионе.

воронежская дума, депутаты(2019)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

"Таким образом, введение этой законодательной нормы позволит охватить мерой поддержки в виде регионального материнского капитала около 85% воронежских семей, где родились третьи и последующие дети, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Дополнительные расходы на предоставление регионального материнского капитала за период 2020-2022 годов составят 405 млн рублей. Прогнозируется, что за трехлетний период региональный маткапитал будет предоставлен более чем 8 тысячам воронежских семей. Средства, необходимые для реализации указанной меры социальной поддержки семей с детьми в 2020 году, предусмотрены проектом закона об областном бюджете в полном объеме".

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Воронежские депутаты проголосовали за увеличение регионального материнского капитала до 150 тысяч рублей

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Теги: воронежская дума, региональный материнский капитал, демография, поддержк семей



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