11 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Анастасия Заворотнюк (2019) | Фото: Instagram Анны Заворотнюк

В сети появилось новое фото Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк длительное время не появляется не только на экранах, но и в соцсетях. Пока таблоиды спорят о текущем состоянии здоровья актрисы, а ее родственники просят не распространять слухи, дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анна показала на своей странице в Instagram фото Насти.
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"С днем матери" – лаконично подписала девушка снимок, на котором Анастасия запечатлена в красном платье, сидящей вполоборота. Видно, что она очень худая, так что как минимум один слух она этим фото развеяла – некоторые СМИ сообщали, что Заворотнюк сильно поправилась из-за терапии.

Анастасия Заворотнюк|Фото: Instagram Анны Заворотнюк

В начале ноября в аккаунте Анастасии было опубликовано фото, на котором звезду обнимает ее супруг, фигурист Петр Чернышев. Судя по его костюму и кремлевским стенам на фоне, дело было на шоу Татьяны Навки.

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Теги: анастасия заворотнюк, анна заворотнюк, фотография



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