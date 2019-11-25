В сети появилось новое фото Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк длительное время не появляется не только на экранах, но и в соцсетях. Пока таблоиды спорят о текущем состоянии здоровья актрисы, а ее родственники просят не распространять слухи, дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анна показала на своей странице в Instagram фото Насти.

"С днем матери" – лаконично подписала девушка снимок, на котором Анастасия запечатлена в красном платье, сидящей вполоборота. Видно, что она очень худая, так что как минимум один слух она этим фото развеяла – некоторые СМИ сообщали, что Заворотнюк сильно поправилась из-за терапии.

В начале ноября в аккаунте Анастасии было опубликовано фото, на котором звезду обнимает ее супруг, фигурист Петр Чернышев. Судя по его костюму и кремлевским стенам на фоне, дело было на шоу Татьяны Навки.