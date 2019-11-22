Семья Заворотнюк не подтвердила слухи о смерти актрисы

В Instagram-аккаунте, созданном в поддержку больной актрисы Анастасии Заворотнюк, появилось очередное опровержение.

Там же опубликован скриншот переписки, где сообщается, что артистка якобы скончалась.

"Эту переписку прислала одна наша знакомая журналистка, желающая нам добра и искренне переживающая, правду ли говорят. Так вот, это все за гранью этики, здравого смысла и человечности", - говорится в комментарии к посту, сообщает "Российская газета".

Ранее СМИ сообщили о том, что актриса Анастасия Заворотнюк чувствует себя заметно лучше и уже плавает в бассейне.

Данные подтвердил продюсер артистки Андрей Разин, по словам которого, состояние здоровья Заворотнюк улучшилось. Тем временем, родственники Заворотнюк говорят, что не общались с Разиным, поэтому их удивляет его осведомлённость.

Напомним, на странице артистки Анастасии Заворотнюк в соцсети Instagram появились снимки с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым.

Ранее сообщалось, что вся история с неизлечимым заболеванием Заворотнюк - хорошо спланированное шоу, считают журналисты.