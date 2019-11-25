Врачи предупредили, что Ассанж может умереть в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь, заявляют врачи.

Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением. Специалисты из Британии, стран Европы, Австралии и Шри-Ланки отмечают, что Ассанж нуждается в переводе в медицинский центр.

"С медицинской точки зрения и на основе имеющейся информации способность Джулиана Ассанжа предстать перед судом в феврале 2020 года вызывает у нас серьезную обеспокоенность", - говорится в письме, распространенном WikiLeaks в британских СМИ.

Уже несколько месяцев Ассанж находится в тюрьме Белмарш на окраине Лондона, его защита утверждает, что его содержат в ужасных условиях.

В следующем году начнется суд по экстрадиции его в США, где ему предъявлено обвинение по 18 пунктам, включая шпионаж и взлом государственных серверов.

Ранее отец Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после "девяти лет преследований", пишет Regnum. "Нужно признать горькую правду, что он может умереть в тюрьме", - заявил он.