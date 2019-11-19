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Политика За рубежом
Джулиан Ассанж (2017) | Фото: https://www.gazeta.ru/

Шведские власти прекратили преследование Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании

Шведская прокуратура прекратила расследование в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом в ходе пресс-конференции заявила заместитель главы прокуратуры Швеции Ева-Мари Перссон. Ранее шведские власти подозревали Ассанжа в сексуальном насилии.
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Сейчас Ассанж находится в заключении в Великобритании. В следующем году начнется суд по экстрадиции его в США, где ему предъявлено обвинение по 18 пунктам, включая шпионаж и взлом государственных серверов.

В апреле этого года Эквадор выдал Ассанжа британским властям. До этого Джулиан семь лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне. В США Ассанжу грозят десятилетия тюрьмы, возможно, пожизненное заключение.

Дело о сексуальном насилии было возбуждено в Швеции в 2010 году, прекращено в 2017 году, вновь открыто в мае текущего года.

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Шведские власти прекратили преследование Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании

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Теги: джулиан ассанж, швеция, изнасилование, расследование, прокуратура



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