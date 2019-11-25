Минпромторгу отказали в миллиардах на поддержку гражданского судостроения

11 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    jockey купальники вот

Экономика В России
Минпромторг (2017) | Фото:Накануне.RU

Минпромторгу отказали в миллиардах на поддержку гражданского судостроения

Минпромторг просил заложить в бюджете 2020–2022 гг. 105 млрд руб. на льготный лизинг гражданских судов.

Предполагалось, что ежегодно государственным лизинговым компаниям будет выделяться по 35 млрд руб. на корабли и нулевая стоимость этих средств позволит поставлять суда в лизинг по льготной ставке.

Против этого выступил Минфин, и Минпромторгу в выделении средств отказано. В результате правительственной комиссией по бюджету данное предложение поддержано не было, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, глава кабмина России Дмитрий Медведев рассчитывает на увеличение выпуска гражданских судов.

Это должно произойти в ближайшие годы. Как сообщил премьер-министр, он подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, основная цель которой - увеличить долю российских кораблей на мировом рынке судостроения. При этом акцент делается на гражданский сектор.

Предполагается, что до 2035 года объемы экспортных поставок вырастут почти в 10 раз - до 25 млрд руб. По словам Медведева, в 2018 году на воду было спущено 32 гражданских судна. Как напомнил премьер, в стране действует госпрограмма по строительству атомных ледоколов, газовозов, рыболовецких судов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Минпромторгу отказали в миллиардах на поддержку гражданского судостроения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Минпромторг, судостроение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети