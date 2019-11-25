Минпромторгу отказали в миллиардах на поддержку гражданского судостроения

Минпромторг просил заложить в бюджете 2020–2022 гг. 105 млрд руб. на льготный лизинг гражданских судов.

Предполагалось, что ежегодно государственным лизинговым компаниям будет выделяться по 35 млрд руб. на корабли и нулевая стоимость этих средств позволит поставлять суда в лизинг по льготной ставке.

Против этого выступил Минфин, и Минпромторгу в выделении средств отказано. В результате правительственной комиссией по бюджету данное предложение поддержано не было, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, глава кабмина России Дмитрий Медведев рассчитывает на увеличение выпуска гражданских судов.

Это должно произойти в ближайшие годы. Как сообщил премьер-министр, он подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, основная цель которой - увеличить долю российских кораблей на мировом рынке судостроения. При этом акцент делается на гражданский сектор.

Предполагается, что до 2035 года объемы экспортных поставок вырастут почти в 10 раз - до 25 млрд руб. По словам Медведева, в 2018 году на воду было спущено 32 гражданских судна. Как напомнил премьер, в стране действует госпрограмма по строительству атомных ледоколов, газовозов, рыболовецких судов.