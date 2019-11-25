11 Сентября 2020
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(2004) | Фото: sport.kharkov.ua

Матч в Екатеринбурге стал самым посещаемым в 17-м туре РПЛ

Составлен рейтинг городов команд Российской Премьер-лиги по итогам 17-го тура, прошедшего с 22 по 24 ноября.

Как сообщили Накануне.RU в "Турстат", матчи в Екатеринбурге и Москве вошли в тройку по числу зрителей на стадионах.

Матч "Урала" и московского "Спартака" (0:0) 24 ноября на "Екатеринбург Арене" увидели 14 тыс. 637 зрителей.

Матчи в Москве клубов ЦСКА и "Крылья Советов" - 11 тыс. 895 человек, "Динамо" и "Ростов" - 11 тыс. 569.

По итогам тура "Урал" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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Матч в Екатеринбурге стал самым посещаемым в 17-м туре РПЛ

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Теги: футбол, РПЛ



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