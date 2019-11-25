Матч спасенного очка: ФК "Урал" сыграл вничью с московским "Спартаком"

Екатеринбургский ФК "Урал" разошелся миром в матче против многократного чемпиона России московского "Спартака". Футболисты в оранжево-черных цветах свели игру к ничьей. Как передает корреспондент Накануне.RU, характер игры был боевым.

Перед игрой Накануне.RU стало известно о том, что число травмированных в составе "Урала" возросло до четырех человек. Вслед за Петрюсом Бумалем, Романом Емельяновым травмы получили Эрик Бикфалви и Отман Эль-Кабир. Румын испытывает проблемы с предплечьем, голландцу тоже не здоровится.

Упомянутых креативщиков "шмелей" в виде Кабира и Бикфалви на поле явно не хватало.

Почти весь матч на поле доминировали москвичи. Правда, в атаке у красно-белых не клеилось. По воротам мазали не только такие молодые игроки, такие как Зелимхан Бакаев, но и звездный игрок спартаковцев, чемпион мира в составе сборной Германии Андре Шюррле. Даже если спартаковцы попадали в створ ворот, удары самоотверженно отражал голкипер ФК "Урал" Ярослав Годзюр.

"Шмели" довольствовались контратаками. Первый опасный удар по воротам ФК "Урал" нанес лишь на 65-й минуте. По воротам Максименко бил поляк Рафал Августиняк. Но вратарь парировал удар.

Вскоре в игре произошёл самый спорный момент. В штрафной "Спартака" после контакта с защитником Георгием Джикией упал Михал Кухарчик. Однако судья не назначил одиннадцатиметровый. Президент ФК "Урал" Григорий Иванов был в неистовстве.

В концовке на поле в составе "Урала" появился Павел Погребняк. Уже через пару минут звездный форвард "шмелей" мог отличиться, но, увы, мяч прошел мимо ворот.

Через несколько минут прозвучал финальный свисток. ФК "Урал" в последней домашней игре 2019 года не смог порадовать болельщиков победой. Следующая игра на "Екатеринбург-арене" пройдет лишь в марте 2020 года.